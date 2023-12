Maxkamadda Militariga oo bilowday dhageysiga kiiska askari ku eedeysan dilka Taliyihiisii

Xeer Ilaaliye Kuxigeenka Maxkamadda Ciidamada, Gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa Garsoorka Maxkamadda ka codsaday in dil toogasho lagu xukumo eedeysanaha, oo ah qisaasta dilkii lagu soo eedeeyay in Taliyihiisii uu u gaystay.

Ciidamada ayaa eedeysanaha 13-kii bishii November 2023 ka soo qabtay Gobolka Shabellaha Hoose, ka dib markii la sheegay in Taliyihiisii uu ku dilay difaaca hore ee laga ilaaliyo amniga Degmada Wanlaweyn ee gobolkaasi. Labaduba waxaa la sheegay in ay ka wada tirsanaayeen Ururka 64aad, Guutada 7aad ee Qaybta 12-ka April.