Maxkamadda Rafcaanka G/banaadir oo fasaxday masuuliyiin ku eedeysnaa eedo musuq (SAWIRRO)

Madaxweynaha Dowladda Federaalka, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey ugu hanjabay in dowladdiisu ay la dagaalami doonto musuq-maasuqa, isla-markaana aanay aqbali doonin in la lunsado hantida dadweynaha iyo tan qarankaba.

Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir, Garyaqaan Saalax Cali Maxamuud oo sidoo kale xilligaasi ku dhawaaqay in maxkamaddu ay wax caddeymo ah ku weyday dhammaan qodobadii uu Xafiiska Xeer Ilaalinta ku soo oogay Agaasimihii hore ee Wasaaradda Shaqada & Arrimaha Bulshada, Cabdullaahi Maxamed Cali iyo Maxamed Cadde Mukhtaar ayaa amray in xabsiga laga sii daayo, balse Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo xukunkaasi rafcaan ka qaatay ayaa dacwadooda ka furay Maxkamadda Rafcaanka Gobolka Banaadir, taas oo maanta ayidday xukunkii hore ee Maxkamadda Gobolka Banaadir, isla-markaana amartay in dib xorriyaddooda loogu celiyo.