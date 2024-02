Midowga Afrika oo sheegay in hal sabab ay Ciidanka ATMIS baaqi ugu sii ahaan karaan dalka

Alhadji Sarjoh ayaa intaasi ku daray “Waxaan rabnaa in aan hubino in qaabeynta, wax kasta oo ay u egtahay, wax kasta oo ay ku jirto, wax kasta oo loo igmaday, lagu wargeliyo qiimeyn ammaan oo aad u ballaaran, oo diiradda saareysa khataraha iyo doorsoomayaasha kale. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan markaas go’aan ka gaarno xoogga, waajibaadka, booska, halabuurka iyo dhismaha guud ee bedeli doona ATMIS.”

“Waxaa naga go’an inaan hubino in marka koowaad aan ku adkeysano waqtiga dhimista, dabcan waxaana helnay laba kordhin labadii kal dhimis ee ugu dambeysay. Sidaasi daraadeed marka laga reebo xaalado aan laga gudbi karin oo soo kordha, waxaa go’aansanay inaan hubino in marka la gaaro 31-ka bisha December, 2024 aan soo geba-gabayno dhimista.” Ayuu yiri Alhadji Sarjoh.

Dr. Alhadji Sarjoh Bah ayaa sheegay in Midowga Afrika uu ka fiirsan doono caqabad kasta oo iman karta, si loo helo buu yiri kala guur aan kala go’ lahayn iyo in la hubiyo inaysan jirin dal-daloolooyin amni.