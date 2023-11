Midowga Yurub oo codsaday in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Gaza

Josep Borrell oo arrimahaasi ka jawaabayay ayaa yiri “Sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada ayaa dhigaya in isbitaalada, saadka caafimaadka iyo dadka rayidka ah ee ku jira isbitaalada la ilaaliyo. Waxaan ku boorinaynaa Israel inay is xakamayso, si loo xaqiijiyo ilaalinta rayidka.”

Josep Borrell ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay “Waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda iyo in la sameeyo waddooyin bani’aadantinimo, si gargaarka bani’aadanimo uu si ammaan ah ugu gaaro dadka reer Gaza.”