Midowga Yurub oo dib u bilaabay habka maaliyadeed ee Dowladda Federaalka

Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xilligaasi sheegay “Qorshahan wada shaqeynta ah ee maanta la daahfuray, wuxuu jidka u furayaa xiriir cusub, wuxuuna caddeyn u yahay sida ay inooga go’an tahay inaan iskaashigan uga faa’iideysano si wax tar u leh shacabkeenna, isla-markaana la xaqiijiyo in faa’iidadiisu gaarto dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Midowga Yurub waa saaxiib la isku haleen karo oo aan la leenahay iskaashi dhow, waxaana hubaa in geeddi-socodkan wada shaqeyneed uu horseedi doono horumar ballaaran oo laga gaaro arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska, amniga, nabadgelyada, koboca dhaqaalaha iyo daadajinta adeegyada dowladda.”

Waxay intaa ku dartay in Midowga Yurub uu daneynayo in uu sii wado taageeradiisa Somaliya, si looga gudbo caqabadaha jira, loona xaqiijiyo yoolka ah in adeegyo wanaagsan ay helaan shacabka Soomaaliyeed.