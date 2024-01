Midowga Yurub oo is garabtaag u muujiyay Dowladda Soomaaliyeed

Heshiiskii is afgaradka ahaa ee Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ay 1-dii bishii ku gaareen Magaalada Addis Ababa ayaa Itoobiya u ogolanaya in bad kiro ah laga siiyo Badda Cas.

Warka ayaa lagu sheegay in Annette Weber ay Madaxweynaha la wadaagtay mowqifka Midowga Yurub ee ilaalinta xasilloonida iyo deganaanshaha Geeska Afrika, isla-markaana ay u muujisay muhiimadda ay siinayaan in la dhowro madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Somaliya.