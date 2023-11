Midowga Yurub oo sheegay in Israel ay amni ka raadineyso meel uusan ka jirin

Borrell ayaa dunida ugu baaqay in si dhab ah loogu istaago in Bariga Dhexe laga hirgeliyo laba dowladood, oo ay leeyihiin Falastiiniyiinta iyo Israel, si aynu uga gudubno buu yiri rabshadaha soo noqnoqday.

Borrell ayaa hoosta ka xariiqay in Israel ay amnigeeda ka raadineyso meel uusan ka jirin, isagoona gumeystaha uga digay in xaaladda gobolka uu kaga sii daro.

Josep Borrell, Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub ayaa sheegay in amniga Israel uu ku xiran yahay in dowlad ay Falastiiniyiinta leeyihiin laga dhiso Marinka Gaza, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus.

Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell ayaa maanta sheegay in Maamulka Israel uu doonayo in saddex iyo afartan milyan oo dollar uu ku meelgeliyo deegaamayn cusub, oo laga sameynayo dhulka la haysto.