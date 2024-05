Midowga Yurub oo si aan looga baran u weeraray Israel

Dhanka kale hay’adaha caalamiga ah ayaa sheegay in xirista la xirayo meel laga soo gudbo koonfurta Marinka Gaza ay ka dhigeyso mid aan suurtagal ahayn in gargaarka la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku nool dhulka go’doonsan.

Borrell ayaa dhinaca kale sheegay in la joogo waqtigii lacagaha dib loogu bilaabi lahaa Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA), taas oo bishii January laga joojiyay miisaaniyaddii tooska ahayd ee la siin jiray, ka dib markii Israel ay 12 ka mid ah Shaqaalaha UNRWA ku eedeysay in ay ka qayb qaateen weerarkii Xamaas ay 7-dii bishii October ka gaysatay dhulka ay maamusho.

Josep Borrell ayaa walaac ka muujiyay in Israel ay mar kale dhibaateyso shacabka Falastiiniyiinta, xilli ay Israel ku andacooneyso in ay la dagaalameyso Xamaas.

Waxa uu sheegay in Beesha Caalamka, Midowga Yurub iyo Mareykanka ay Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu weydiisteen in ciidamadiisa aysan weerarin Rafah, balse uu dhegaha ka fureystay.