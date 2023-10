Miisaaniyadda Dowladda Federaalka ee sanadka 2024 oo noqotay tii ugu badneyd ee la meelmariyo

“Miisaaniyadda dowladda ayaa sanadkan gaartay in ka badan hal bilyan oo dollar, taas oo ku timid dakhliga gudaha oo kordhay in ka badan 20%, waxaana ay ahmiyadda saareysaa amniga qaranka iyo horumarinta adeegyada bulshada.” Ayaa lagu yiri war ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre.

