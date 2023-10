Militariga Israel oo awaamiir culus duldhigay shacabka ku harsan waqooyiga Gaza

Hay’adda Bisha Cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in goobaha caafimaadka magaalada ay qarka u saaran yihiin in shidaal la’aan ay u xirmaan. Hay’addu waxay sheegtay in gargaarka yar ee la fasaxay aanu qayb ka ahayn shidaalka sida weyn loogu baahan yahay.

“Dadka ku sugan waqooyiga Gaza waxaan u sheegaynaa in joogitaankiina halkaasi ay khatar ku tahay noloshiina. Qof kasta oo doorta inuusan tagin koonfurta Wadi Gaza, waxaa loo aqoonsanaya in uu gacan saar la leeyahay argagixisada.” Ayaa lagu yiri warka.

Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in joogitaanka dadka ee waqooyiga Gaza ay halis ku tahay noloshooda, isla-markaana aysan haysan waddo aan ahayn in ay isaga baxaan.