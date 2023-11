Militariga Israel oo hawlgal ballaaran ka wado magaalada la haysto ee Jenin

In ka badan 330 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 53 carruur ah ayaa lagu dilay Daanta Galbeed, ka dib markii Israel ay bilowday weerarada ay sheegtay in ay kaga aargudaneyso weerarkii Xamaas. Ciidamada Israel ayaa sidoo kale Daanta Galbeed ka qabqabtay in ka badan 3,000 oo qof.

Wakaaladda Wararka Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa sheegtay in Ciidamada Israel ay weerar ku ekeeyeen guryo ku yaala bariga Jenin, isla-markaana ay cagaf-cagafyo ku burburiyeen baalayaasha korontada iyo kaabeyaasha dhaqaalaha. Wafa ayaa ku warantay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israel ay duqaymo xoogan ka gaysteen magaalada, isla-markaana ay ku dhaawacmeen sideed qof oo rayid ah.