Militariga Israel oo lagu go’doomiyay isbitaal ay weerareen

Dagaalka culus ee halkaasi ka socdo ayaa muujinaya in weli Xamaas ay joogto waqooyiga Gaza, ka dib markii Israel ay bilowgii bishii January ku dhawaaqday in la burburiyay qaab dhismeedkii Xamaas ee jiidda waqooyi ee Gaza.

Dhanka kale Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ciidamadooda ay dileen in ka badan 50 ka tirsan kooxaha wax iska caabinta, balse si madaxbannaan looma xaqiijin karo in dadka dhintay ay dagaal-yahano ahaayeen.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Israel ee la go’doomiyay ay isku dayayaan in ay xoog ku furtaan waddo ay halkaasi uga baxaan.