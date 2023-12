Militariga Israel oo maalmo gudahood ku dilay 3,000 oo rayid ah

Ka dib cadaadis heer caalami ah oo bishii November la saaray Israel ayaa keentay in toddobaad ay xabad joojin ku-meel-gaar ah ka dhaqangasho Marinka Gaza, markaas oo magaalada loo ogolaaday in la geeyo qayb ka mid ah gargaarka sida weyn loogu baahan yahay.

Marka laga soo taggo in Ciidamada Israel ay gumaad ka gaysanayaan koonfurta iyo waqooyiga Gaza, haddana Tel Aviv ayaa hortaagan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo kaalmada bani’aadantinimo ee ay u baahan yihiin.