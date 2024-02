Militariga Israel oo shaaciyay in la soo afjaray hawlgalkii gaarka ee Isbitaalka Nasser

Xamaas oo horaan beenisay sheegashada Israel, ee ah in xoogagooda ay isbitaalkaasi ku dhex haystaan maxaabiis Israeliyiin ah ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Israel ay u socoto uun, sidii ay u burburin lahayd isbitaalkaasi.

Isbitaalkan oo ku yaala deegaanka Khan Yunis ayay Ciidamada Israel hawlgal gaar ah ka bilaabeen 15-kii bishan, ka dib markii Taliska Militariga Israel uu sheegay in ay heleen xog sheegeysa in Xoogaga Xamaas ay la haysteyaal Israeliyiin ah iyo weliba meydadka maxaabiis dhintay ku haystaan isbitaalka weyn ee koonfurta Gaza.