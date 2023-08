Militariga Niger oo qaatay go’aan ka nixiyay Afrika iyo dunidaba

Dujarric ayaa sheegay in loo baahan in si dhab ah loogu istaago, halmeelna looga soo wada jeesto dalka Niger, si xaaladda dalkaasi wax looga bedelo.

Taliska Militariga Niger ee inqilaabka kula wareegay talada dalkaasi ayaa sheegay in ay maxkamadeynayaan Madaxweyne Mohamed Bazoum, si uu u wajaho dacwado ay sheegeen in lagu soo oogayo.