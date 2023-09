Mucaaradka Koonfur Galbeed oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)

Madaxweyne Laftagareen ayaase ku doodaya in heshiiskaasi uu ka dambeeyay midkii Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran ay 27-kii bishii May ku gaareen Magaalada Muqdisho, ee sheegayay in la mideeyo xilliga Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Siyaasiyiina Mucaaradka ay Madaxweynaha ka doonayaan in la dhaqangeliyo heshiiskan, bacdamaa uu ka mid yahay masuuliyiintii garwadeenka ka ahayd heshiiskaasi.

Wararka ayaa sheegaya in siyaasiyiintaasi ay Dhuusamareeb u taggeen in ay Madaxweynaha kala hadlaan xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed iyo inay ku bogaadiyaan doorkiisa hoggaamineed ee dagaalka lagu la jiro maleeshiyada Al Shabaab.