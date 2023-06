Muqaadaraad qaab cusub lagu soo gelinayay Muqdisho iyo raggii waday oo gacanta lagu dhigay (SAWIRRO)

Gudoomiye Kuxigeenka Amniga & Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in eedeysaneyaasha ay doonayeen in qaab cusub ay maandooriyahaasi ku soo geliyaan magaalada, balse ay ciidamadu ka hortaggeen.

