Nin ku eedeysan dil ka dhacay Nairobi oo lagu soo bandhigay Muqdisho

Ma cadda in eedeysanaha lagu maxkamadeyn doono Magaalada Muqdisho iyo in dib loogu celinayo Magaalada Nairobi, marka laga soo taggo warka booliska ee ku aaddan in sharciga la horgayn doono.

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan in eedeysanaha iyo marxuumka ay is qabteen, ka hor intii aanu tooreyda kaga dhufan cunaha.