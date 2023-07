Muqdisho oo maanta uu ka furmayo shirka Dowladda Federaalka iyo madaxdii hore ee dalka

Waararka ayaa intaasi ku daraya in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxdii hore ee dalka weydiisan doono in ay dowladdiisa ka gacan siiyaan dardargelinta gulufka dalka looga ciribtirayo kooxaha argagixisada.

Qoraal xalay ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in shirka uu la xiriiro wadatashi iyo is qancin ay tahay in looga gudbo xaaaladda dalka ka taagan.