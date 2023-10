MW Qoorqoor iyo Wasiirka Gaashaandhigga oo booqday ciidamada lagu diyaariyay Guriceel (SAWIRRO)

Waxa kaloo uu yiri “Cadow Soomaali soo mara kii ugu xumaana maantuu na hayaa, iyagoo wixii ugu qaalisanaa ee aan haysanay ka been sheegaya oo ku soo gambanaya, oo maxay tahay? Diinteenna Islaamka ayay ku soo gambanayaan, oo ay ka been sheegayaan, dagaalka aan kula jirnana dagaal ka xaqsan ma jiro, waad ogtihiin waa Khawaarij.”

You may also like