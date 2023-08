MW Xasan Sheekh iyo Odayaasha Dhaqanka Galmudug oo isla qaatay in Shabaab la soo afjaro

“Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee hortaagan horumarka Galmudug ay tahay argagixisada Al Shabaab, haddii la dhameystiro xoreynta deegaanadana ay fududaaneyso in la hirgeliyo mashaariicda horumarinta, dhismaha kaabeyaasha dhaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah.” Ayaa lagu sheegay qoraalka.

Madaxweynaha ayaa sheegay in maleeshiyada Shabaabku yihiin caqabadda ugu weyn ee hortaagan horumarka reer Galmudug, in laga saaro deegaanada Galmudugna ay horseedeyso in mashaariicda horumarineed laga hirgeliyo deegaanadaasi.