MW Xasan Sheekh oo boqolaal qof Salaadda Ciidda kula tukaday Muqdisho (SAWIRRO)

Madaxweynaha Dowladda Federaalka ayaa shacabka kula dardaarmay in ay gacmaha is qabsadaan, qalbiyadana isu furaan.

Madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka in ay taageeraan qorshaha dowladda ee la dagaalanka kooxaha argagixisada, isagoona ku adkeeyay in ay dowladda ku gacan siiyaan, sidii looga hortagi lahaa dhagarta argagixisada iyo kuwa caadeystay xatooyada hantida dadweynaha.