MW Xasan Sheekh oo shacabka kula hadlay Garoonka Stadium Muqdisho (SAWIRRO)

Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Dowladda Federaalka ayaa shacabka ugu yeeray in ay ka qayb qaataan hawlgalada socda ee la doonayo in maleeshiyada Shabaabka lagaga saaro dalka.

Madaxweynaha ayaa muujiyay 63 sano ka dib in dalka aanu weli ahayn mid xor ah, isagoona sheegay in maleeshiyada Al Shabaab ay yihiin gumeysi kale oo maanta dhibaato weyn ku haya dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayna tahay in ummadda Soomaaliyeed ay iska dulqaadaan.