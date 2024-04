Natiijada horudhaca ee baaritaanka oo lagu ogaaday cidda dishay Shaqaalaha Hormuud

Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan, Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa xusay in xogta horudhaca ee baaritaanka ay muujineyso in qaraxaasi uu yahay mid ay gaysatay Al Shabaab.

“Tani waxay keliya soo dedejineysaa oo hormuud u noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay garato dhibka ay Shabaab ku hayaan ummadda Soomaaliyeed, taana waxaa daliil kuugu filan wixii ka dhacay Garasbaaley oo Shaqaalaha Shirkadda Hormuud oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed u adeegan, hadday internet, isgaarsiin iyo samafal tahay inay caawiyaan ayagoo u socda in miino lala beegsado macnaheedu Hormuud ma ahan inay dowladda u shaqeyso, Hormuud-na kama tirsana shaqaalaha rayidka ee dowladda, mana ahan askar u adeegta dowladda, balse waa shirkad ganacsi oo ummadda Soomaaliyeedna ay ka heshay, wixii ay u baahneyd.”

Afhayeenka Ciidanka Booliska oo la hadlay VOA ayaa hoosta ka xariiqay in tani ay soo dedejineyso in bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugto dhibaatada ay ku hayso Al Shabaab.

“Ma ahan wax nagu cusub in kooxaha nabadiidka ahi ay si toos ah u beegsadaan indheergaradka bulshada Soomaaliyeed, mana ahan wax dhegaha ummadda Soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadkii indhaha u ahaa bulshada, marna samafal u ah in la beegsado.” Ayuu yiri Afhayeenka.

Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa ka hadlay qaraxii galabnimadii Axadda duleedka Magaalada Muqdisho lagu la eegtay gaarigii ay la socdeen lix ka mid ah Shaqaalaha Shirkadda Hormuud, oo gebi ahaanbtooda ku naf waayay qaraxaasi, isagoo dhanka kalena sheegay in natiijada horudhaca ee baaritaanka lagu ogaaday in falkaasi ay ka dambeeyeen maleeshiyada Al Shabaab.