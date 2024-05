Netanyahu “Heshiiska Xamaas nagama hor istaagi doono inaan weerarno Rafah”

Netanyahu ayaa xitaa iska indha tiraya cadaadiska kaga imaanaya qoysaska iyo ehelada la haysteyaasha ee looga dalbanayo in Xamaas uu la gaaro heshiis suurtagelinaya in la haysteyaasha la soo sii daayo.

Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Israel ay sii wadi doonto dagaalka, illaa iyo inta ay ka gaareyso hadafkeeda, oo ah burburinta Xamaas, in la haysteyaasha Israeliyiinta guryahooda dib loogu soo celiyo iyo in Gaza aysan mustaqbalka noqonin meel halis ku ah Israel.