Netanyahu iyo kooxdiisa oo ka naxsan go’aanka laga sugayo Maxkamadda ICC

Netanyahu ayaa lagu eedeeyay in uu isticmaalay qorshe muran ka abuuray Israel, ka dib markii Israeliyiintu ay si weyn ugu kala qaybsamayn qorshaha dib-u-habaynta garsoorka. Israel ayaa waxaa sanadkii hore gilgilay mudaaharaadyo baahsan oo looga soo horjeedo is bedelka garsoorka, oo Xafiiska Raysal Wasaare Netanyahu uu gadaal ka riixayay, si uu uga gudbo dhibaatooyinkiisa dhanka sharciga ah.

Dagaalka oo sii socdo ayaa la fahamsan in ay Netanyahu u suurtagelineyso in si xeeladeysan uu xafiiska ku sii joogo, maxkamaddana uu uga mashquuliyo kiiska loo haysto.

Wararka ayaa sheegaya in maxkamadda ay ku howlan tahay inay soo saarto amar ay ku fareyso in lagu soo xiro Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, Wasiirkiisa Gaashaandhigga, Yoav Gallant iyo Taliyaha Ciidamada, General Herzi Halevi.

Maamulka Israel ayaa si weyn uga walaacsan warka sheegaya in Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah ee ICC ay dhawaan soo saari doonto amar ay ku dalbaneyso in lagu soo xiro masuuliyiinta maamulkaasi qaarkood.