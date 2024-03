Netanyahu oo Israel ka go’doominaya caalamka intiisa kale

Dagaalka oo sii socda ayaa la fahamsan in ay Netanyahu u suurtagelineyso in si xeeladeysan uu xafiiska ku sii joogo, maxkamaddana uu uga mashquuliyo kiiska loo haysto.

Netanyahu ayaa la sheegaya inaanay wax dan ah ugu jirin in dagaalka la soo afjaro, isla-markaana ay ka go’an tahay in dagaalka uu sii socdo, si uu uga baxsado dacwadda musuq-maasuq ee maxkamadda kaga furan.

Inkastoo Xamaas ay si weyn u soo dhaweysay qaraarkii uu goluhu meelmariyay Isniintii ee lagu dalbanayay in colaadda la joojiyo inta ka harsan bishan Ramadan ayay Xamaas soo jeedisay in xabad joojintu ay noqoto mid joogto ah.

Raysal Wasaaraha Israel ayaa Talaadadii ku eedeeyay Xamaas in aysan dooneyn in la sii wado wada hadaladii labada dhinac ee uga socday dalka Qatar, waxayna taasi dhaawaceysaa buu yiri go’aankii Golaha Ammaanka.

Saraakiil ka tirsan Israel ayaa Reuters u sheegay in go’aankii Golaha Ammaanka ee lagu dalbanayay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza uu dhaawacay dadaaladii wada-xaajoodyada ee Doha.