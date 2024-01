Netanyahu oo jeediyay hadal carqaladeynaya wada hadalada socda

Hindisaha socda ayaa soo jeedinaya in la dhaqangeliyo xabad joojin lix isbuuc ah, in Ciidamada Israel ay ka baxaan Gaza iyo in Xamaas ay ku bedelato la haysteyaasha Israeliyiinta ee Gaza lagu hayo maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada ku yaala Israel, oo tiradooda lagu sheego illaa sideed kun.

“Waxaan maqlaya hadal ku saabsan dhammaan noocyada heshiis ee lagu baaqayo. Waxaan jeclaan lahaa inaan caddeeyo ma joojin doono dagaalka, iyadoo aan la gaarin dhammaan hadafkii aan lahayn, ee ah baabi’inta Xamaas, soo celinta dhammaan la haysteyaasha Israeliyiinta iyo in la hubiyo in Gaza aysan mar dambe noqon goob khatar ku ah amniga Israel.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Netanyahu.