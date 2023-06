Nin askari ah oo toogasho ka gaystay Magaalada Baydhabo

Cali Aadan Isaaq oo ay is saaxiibo ahaayeen marxuumka oo lagu magacaabi jiray Suheyb Awkey (Isgoowe) ayaa sheegay in saaxiibkii ay dishay gacan ka xaqdaran.

Dadka deegaanka ayaa sheegaya in askarigu uu isku dayayay in uu ka hortagto mooto bajaajtaasi, haddii maamulku uu horaan soo rogay inaanay gaadiidleyda bajaajtu ka shaqayn karin magaalada, wixii ka dambeeyo 7-da fiidnimo.