Nin hubeysan oo nin dhallinyaro ahaa ku dilay Beledweyne

Warbaahinta qaybteed ayaa warineysa in ninka dilka gaystay uu ka tirsanaa Ciidamada Dowladda ee ka hawlgala magaaladaasi, ha yeeshee qoraalka Taliska Saldhigga Beledweyne ayaa lagu sheegay in ninkaasi uu yahay qof shacab ah.

Goobjoogeyaal ayaa sheegay in ninka dilka gaystay uu ka baxsaday goobtaasi, balse Taliska Saldhigga Booliska Beledweyne ayaa goor dambe sheegay in gacanta lagu soo dhigay ninkaasi.