Nin ka yimid deegaan ay Al Shabaab maamusho oo toogasho ka gaystay Buurhakaba

Waxa kaloo uu yiri “Markii hore in ciidamada lagu soo daro waxaa ka shaqeeyay askar ay ehel yihiin oo magaalada deganaa, Soomaalida oo iska ah dad is qaraabeysta awgeed ninkan lagama shakin.”

Wararka ayaa sheegaya in dembiilaha uu ka baxsaday goobtii uu dilka ka gaystay. Ciidamada amniga oo hawlgalo ka sameeyay magaalada ayaa ku guuldareystay in ay gacanta ku soo dhigaan.