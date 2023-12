Ninka Israel ugu raadinta badan tahay Yahya Sinwar oo soo hadlay

Hadalka Yahya Sinwar ayaa imaanaya, xilli Afhayeenka Militariga Israel, Daniel Hagari uu Axaddii qiray in Ciidamada Israel ay iska caabin adag kala kulmayaan xoogaga ka dagaalamaya Marinka Gaza, isagoona ku celiyay in dagaalka uu daba dheeraan karo.

Waxa kaloo uu sheegay in warqad uu u diray Xafiiska Siyaasadda ee Xamaas uu ku caddeeyay in ciidamada soo duulay ay la kulmayaan khasaare culus oo xagga nolosha iyo qalabka ah.