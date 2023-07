Ninkii toogasho ka gaystay Degmada Buurhakaba oo isna la toogtay

Isaaq Ismaaciil ayaa saddexdii bilood ee ugu dambeysay ka tirsanaa Ciidanka Madaniga Buurhakaba, iyadoona ay Saraakiishu sheegayaan in si aan laga fiirsan loogu soo daray ciidamada deegaanka, haddii uu ka yimid dhul ay Shabaabku maamulaan, ayna ahayd in la marsiiyo habraacii u degsanaa hay’adaha ammaanka.

“Ciidamada way hareereeyeen, waxayna ka dalbadeen inuu isa soo dhiibo, laakiin wuu ka dhega adeygay, wuuna dagaalamay, isna halkaasaa lagu soo afjaray.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo diiday in magaciisa Warbaahinta loo adeegsado.

Sarkaal ka tirsan Hay’adda Nabad Sugidda Koonfur Galbeed ayaa Dhacdo.com u sheegay in ciidamada ay isku gadaameen goobtii uu ninkaasi ku sugnaa, isla-markaana ay ku amrayn in uu isu soo dhiibo, balse uu ka biyo diiday.

Dad shacab ah oo arkay in uu ku dhuumaaleysanayo buurta dusheeda ayaa ciidamada ku soo wargeliyay in dembiilaha uu ku sugan yahay buurta degmada.