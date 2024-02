Norway oo dhalleeceysay weerarada argagaxa leh ee Israel

Merete Fjeld ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in la soo afjaro weerarada argagaxa leh ee ka socda Marinka Gaza.

Dunida ayaa sii waddo inay muujiso, sida ay uga xun tahay is hortaagga uu Mareykanka ku sameeyay qaraarkii ay ka doodeen Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ee dalbanayay in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda Marinka Gaza iyo in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gargaar ku filan.