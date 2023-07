Puntland oo ka hadashay waxa loo hor istaagay safarkii Sacdiya Yaasiin ee Garoowe

Waxa kaloo uu yiri “Ammaankeeda in laga taxadaro weeyaan iyadoo la ogyahay in borotokoolkeeda la sii hagaajiyo, iyada kan ay ku imaaneysayna uu hagaagsan yahay, baa ka horreysa qof diyaarad iska soo raacay oo madax ah, oo hadhow sumcad xumo uu keeni karo wixii ka dhasha.”

Wasiirka ayaa sheegaya in loo baahan yahay, haddii masuul dowladeed uu imaanayo deegaanada Puntland in lagu soo wargeliyo maamulka.