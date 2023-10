Putin iyo dhiggiisa Shiinaha oo ku kulmay Beijing

Hoggaamiyaha Shiinaha ayaa la sheegaya in uu dejiyay qorshe ka kooban sideed qodob, oo ku aaddan sidii loo horumarin lahaa mashruuciisa BRI, oo ay ku jiraan kor u qaadidda mashaariicda yaryar ee horumarinta cagaaran iyo in la abuuro kalsooni joogto ah.

Vladimir Putin, Madaxweynaha Ruushka ayaa ballanqaaday in dalkiisu uu taageeri doono mashruuca ballaaran ee uu gadaal ka riixayo Hoggaamiyaha Shiinaha, waxaana uu xusay in mashruucu uu la socdo fekradaha Ruushka.