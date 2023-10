Putin oo ka digay cawaaqib aad u daran oo uu keeni karo duulaanka Israel ee Gaza

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa ku baaqay in la wada qaato xabad joojin degdeg ah, ha yeeshee Mareykanka iyo Israel ayaa weli ka gows-adaygaya in colaadda la soo afjaro.

Afhayeenka Aqalka Kremlin-ka, Dmitry Peskov ayaa isna Warbaahinta u sheegay in Moscow ay dalbaneyso xabad joojin, isaga oo diiday in dhibaatada dhacday ay dusha u saariyaan Xamaas oo qura.

Madaxweynaha ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha caalamka uu qaarkood kala hadlay inta ay goori goor tahay in laga hortago in colaadda ay ku fido goobo hor leh.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in xiisadda Bariga Dhexe ay tahay mid aad u xasaasi ah, ayna tahay in dunida ka wada shaqeyso joojinta colaadda Israel iyo Falastiiniyiinta.