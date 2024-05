Qabriga Majaajiliiste Ajakis oo dib loo soo faagay

Warkan ku aaddan in qabrigiisa dib loo soo faagay ayaa kordhiyay tuhunka ay dadka qaarkii ka muujinayaan in la boobayo dhulkii meetida.

“Maalin dhexdaas oo aan soo booqanay qabriga aabe ayaa waxaa na loo sheegay in dadka meesha ku aasan oo dhan la wada bixinayo, qof kastana ay qoyskiisa la baxayaan. Ama ha dhawaato ama ha dheeraato in qabriyada oo dhan laga wada bixin doono.” Ayuu yiri Maxamed Jaceylow.

Maxamed Cabdi Muriidi (Maxamed Jaceylow) oo uu dhalay marxuum AJakis ayaa sheegay in loo sheegay in dadka ku aasan khabuuraha oo dhan la wada bixin doono, qof kastana ay ehelkiisa la baxayaan.

Inkastoo aysan jirin war si toos ah uga soo baxay Dowladda Federaalka oo dadka loogu sheegayo in la burburin doono khabuurahaasi iyo ujeedada ka dambeysaba, haddana warka ku saabsan in la burburinayo ayaa ah mid si weyn ugu dhex faafay bulshada qaybaheeda.

Tani ayaa ka dambeysay, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xaalad cusub ay ka soo korortay khabuurahaasi, kuna aaddan in Dowladda Federaalka ay waddo qorshe lagu burburinayo khabuurahaasi.