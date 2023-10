Qaramada Midoobey: Ma jirto meel ammaan ah oo ku taala Gaza iyo meel looga baxo

Ashraf Al-Qedra ayaa sidoo kale Guddiga Caalamiga ee Laanqaynta Cas (ICRC) ka codsaday in ay Gaza keenaan dhammaan noocyada dhiigga, isagoona booriyay in la furo xadka Rafah, si sahayda cuntada iyo shidaalka loo soo gaarsiiyo Gaza, lagana daadgureeyo dhaawacyada.

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey ayaa ku baaqay in la joojiyo xasuuqa ka socda Gaza, taas oo uu muujiyay in ay walaac ku hayso caalamka.