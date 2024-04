Qaramada Midoobey oo codsatay dhaqaalihii wax looga qaban lahaa dhibta gaartay Falastiiniyiinta

Andrea De Domenico ayaa tilmaamay in waddooyinka la burburiyay ay qayb ka yihiin waxyaabaha carqaladeynaya in gargaarku uu si macno leh u gaaro Gaza.

Waxa kaloo uu sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in dib u dhis loogu sameeyo kaabeyaasha rayidka, oo waddooyinkana ay ku jiraan.

Waxa uu sheegay in boqolkii sagaashan (90%) lacagtaasi ay u qorsheeyeen in wax lagaga qabto xaaladda bani’aadantinimo ee ka jirta Marinka Gaza.