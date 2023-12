Qaramada Midoobey oo Israel ku eedeysay in xaalad quus ah ka abuurtay Gaza

Hisham Mhanna oo ka tirsan Guddiga Caalamiga ah ee Laanqayrta Cas (ICRC) ayaa sheegay in shaqaalaha gargaarka ay ku adkeysanayaan in ay ka sii shaqeeyaan Gaza, xilligan oo dagaalka uu dib uga qarxay.

Hay’adda Bisha Cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in sahayda dawada ee laga hortaagan yahay Marinka Gaza ay caqabad ku noqotay in la badbaadiyo nolosha dad fara-badan oo shacab ah.

Griffiths ayaa intaasi ku daray “Waxaan u baahanahay inaan sii wadno horumarka laga gaarayo bixinta gargaarka. Waxaan u baahanahay in si degdeg oo shuruud ahaan ah lagu sii daayo la haysteyaasha harsan. Waxaan u baahanahay in la ilaaliyo rayidka iyo kaabeyaasha nolosha ee ay ku tiirsan yihiin. Waxaan u baahanahay xabad joojin bani’aadantinimo, waxaana u baahanahay in dagaalka la joojiyo.”

Philippe Lazzarini, oo ah Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin gargaarka la diidan yahay in si mug lihi loo gaarsiiyo shacabka aadka ugu baahan.

Israel ayaa tan iyo markii Jimcihii ay dib u bilowday duqaymaheeda iyo hawlgalka ciidamadeeda ka wadaan Gaza waxa ay is hortaagtay gargaarka bani’aadantinimo ee la gaynayo Marinka Gaza, inkastoo saacadihii dambe ee Sabtidii ay ogolaatay in wa-xoogaa gargaar ahi la gaarsiiyo halkaasi.