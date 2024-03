Qaramada Midoobey oo ka dardaar warisay carruurta Gaza oo gaajo u dhimaneysa

Waxa uu ku baaqay in Israel ay hubiso in gargaarka uu si nabdoon ku gaaro Marinka Gaza, balse baahida ugu weyn ay maanta dadku qabaan ay tahay in colaadda la joojiyo.

Madaxa Hay’adda WHO ayaa sheegay in xubno ka tirsan shaqaalahooda oo dhammaadkii toddobaadka booqday Isbitaalada Al-Awda iyo Kamal Adwan ee waqooyiga Gaza ay ku soo arkayn xaalad aan wanaagsanayn.

Madaxa Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO), Tedros Ghebreyesus ayaa sheegay in carruurta Falastiiniyiinta ee ku nool Marinka Gaza ay gaajo ugu dhimanayaan dhinaca waqooyi ee Gaza.