Qaramada Midoobey oo ku baaqday in la baaro hubka Israel ku burburineyso Gaza

Waxa uu sheegay in Israel looga baahan yahay in ay joojiso hubka noocaan oo kale ah inay u adeegsato magaalo isku raran ah, oo ay ku nool yihiin buu yiri 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah.

Waxa kaloo uu yiri “Weeraradan waa in la baaro, waxaan qabnaa walaac aad u weyn, oo ah in kuwani ay yihiin weeraro aan loo meel dayin oo xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada.”

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey, Volker Türk ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo hubka halista ah ee Israel u adeegsaneyso weeraradeeda Gaza, kaas oo burbur baahsan loogu gaysanayo dhulka Falastiiniyiinta ee la go’doomiyay.