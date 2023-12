Qaramada Midoobey oo shaaciday tirada dadka ku barakacay colaadda Gaza

Madaxa Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka Bani’aadantinimada, Martin Griffiths ayaa sheegay in weerarada joogtada ah ee Israel ay carqaladeeyeen in gargaar dhameystiran la gaarsiiyo dhulka go’doonsan.

Hay’adda UNRWA ayaa sheegtay in dadka faraha badan ee la barakaciyay aanan loo hayn in ku filan gargaarka ay u baahan yihiin, taasina ay xaaladda sii adkeynayso.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa sheegtay in 1.9 milyan oo qof oo ka mid ah 2.3 milyan oo ku nool Marinka Gaza lagu khasbay in ay guryahooda ka barakacaan.