Qaramada Midoobey oo sheegtay in xaalad la yaab leh ay soo food-saartay Bariga Dhexe

Madaxweyne Joe Biden ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in la helo waddo loo maro dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin, tani oo hoggaamiyeyaasha dunida ay u arkaan tan qura ee nabad loogu soo dabaali karo Bariga Dhexe.

Waxa uu muujiyay in gacanta adag ee Israel u adeegsaneyso hawlgalkeeda ka dhanka ah Marinka Gaza aanay u saamaxeynin in shaqaalahoodu ay gargaarka bani’aadanimo gaarsiiyaan magaalada.

Xoghaye Guterres ayaa hoosta ka xariiqay in ay lagama maarmaan tahay in Shaqaalaha Qaramada Midoobey ay si nabdoon gargaarka ku gaarsiiyaan dadka reer Gaza.

Xoghayaha ayaa ugu yeeray Xoogaga Xamaas in ay sii daayaan la haysteyaasha, isagoo dhanka kale Israel ugu baaqay inay ogolaato in kaalmada bani’aadanimo la gaarsiiyo dhulka Falastiiniyiinta.