Qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay xadka Mareykanka iyo Canada

Kathy Hochul, Gudoomiyaha Gobolka New York ayaa sheegtay in ay xaqiijinayaan amniga Buundada Rainbow, ka hor inta aan dadka loo ogolaan inay adeegsadaan.

Gudoomiyaha Gobolka New York, haweeneyda lagu magacaabo Kathy Hochul ayaase sheegtay inaanay jirin calaamado muujinaya in qaraxu uu ahaa fal argagixiso.

Gaariga oo dab xoogan uu qabsaday ayaa gebi ahaanba ku burburay goobtaasi. Dhacdadan ayaana sababtay in howlihii duulimaad ee Magaalada Buffalo uu hakad ku yimaado. Buffalo ayaa ka tirsan Gobolka New York.