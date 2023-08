Qarax xoogan oo ka dhacay Isgoyska Ifka Xalane ee Magaalada Muqdisho

Inkastoo billihii ugu dambeysay is bedel dhanka amniga laga dareemayay Caasimadda Muqdisho, haddana Shabaabka ayaa isku dayaya in ay qalqalgeliyaan ammaanka magaalada.

Ciidamada amniga ayaa la sheegay in ay ka hortaggeen nin la socday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, oo doonayay in uu xoog kaga gudbo isgoyskaasi.