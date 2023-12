Qorshaha dagaal ee Gobolka Mudug iyo sida ay ciidamada isugu xirmayaan

Ciidamada ku wajahan Miiroon ayuu qorshuhu yahay in sidoo kale ay qabtaan deegaanada Eryaal iyo Miliqo, iyadoona ay tahay in ay ku xirmaan ciidamada kale ee kaabiga ku haya Caad.

Wasiirka ayaa sheegay in ciidamadu ay u suurtagashay in ay si buuxdo ula wareegaan gacan ku haynta Baraag Ismaaciil, isla-markaana ay uga sii socdaan dhanka Miiroon.