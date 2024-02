Qoyska haweeneydii uu saygeeda gubay oo eedeymo u jeediyay Hay’adda NISA

Cabdicasiis Maxamed ayaa intaasi ku daray in Dowladda Federaalka ay uga fadhiyaan in caddaaladda la marsiiyo eedeysanaha, isla-markaana aysan jirin wax kale oo ay ku qanci karaan.

Waxa kaloo uu yiri “Iyadoo la ogyahay in la soo qabtay oo uu ninkaa baxsaday, hadda dembiilihii aan sugeynay in isla markii maxkamad la soo taago, oo lala xareeyo gabadha oo 11 maalmood ku jirta firinjeerka ayaa la geeyay meel mukeyf leh oo uu ku raaxeysto, taas caddaalad ma ahan.”

Waxa uu sheegay in gabadhiisa ay weli ku jirto firinjeerka, isla-markaana ay doonayaan in mar qura la wada aaso iyada iyo ninkii ay gacantiisa sababsatay.