R/wasaare Barre oo xarigga ka jaray Waddada Xoosh illaa Ex Kontorool Afgooye (SAWIRRO)

Raysal Wasaare Barre ayaa ugu baaqay muwaadiniinta Soomaaliyeed in canshuurta ay bixiyaan, si loogu horumariyo dib-u-dhiska dalka, waxaana uu faray dadka degan xarumaha danta guud ah in ay banneeyaan, si bulshada loogu adeego, dibna loogu dhiso.

Raysal Wasaaraha ayaa sheegay horumarka ay ku tallaabsatay caasimaddu in aan la xaqiijin lahayn, haddii aan amniga wax laga qaban, isaga oo xusay in horumarka iyo amnigu ay yihiin laba isku xiran, oo haddii mid la wayo kan kalena uu meesha ka baxayo.